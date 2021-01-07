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«Выпрыгнул из окна больницы и сбежал»: в Ляховичах спасатели с собакой искали подростка
Источник материала: Партизан
Его нашли в 12 километрах от города лежащим в поле
Мальчика нашла служебная собака. Фото: МЧС
За помощью к спасателям поздно вечером 6 января обратились медики из учреждения здравоохранения в Ляховичах.
Оказалось, около 8 вечера отсюда сбежал подросток. Он выпрыгнул из окна на 2 этаже и скрылся. Поисками ребенка занимались сотрудники МЧС, милиция и медики. Они создали координационный штаб и сформировали поисковые группы. Беглеца искали поисковики на квадроциклах, кинологи со служебной собакой, группа с тепловизором, сообщает пресс-служба МЧС.
– На момент нашего прибытия уже имелась фотография следа обуви ребенка, по которой мы обнаружили аналогичные следы, петляющие через деревню, лесной массив и поле,– рассказывает Никита Иванов, начальник дежурной смены Республиканского отряда спецназначения МЧС.
На след подростка поставили служебную собаку Патру. Она привела к мальчику. Он лежал в поле за деревней Кривое Сило в 12 км от Ляховичей. Обнаружили его в половине пятого утра 7 января.
Состояние ребенка удовлетворительное.
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Его нашли в 12 километрах от города лежащим в поле
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