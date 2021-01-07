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Много снега: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада
Источник материала: Партизан
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада, сообщили
Во многих районах страны в пятницу ожидается сильный снег. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Во многих районах сильный снег, местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый.
Температура воздуха в течение суток ожидается от минус 4 до плюс 2 градусов.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильного снегопада, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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