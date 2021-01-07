Источник материала: Хартия'97

Ветеран ВВС США и сторонница Трампа: что известно о погибшей во время штурма Капитолия 7.01.2021, 14:24

Фото: WTTG-TV/ Facebook

Эшли Бэббит прослужила в американской армии 14 лет.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

Как сообщает Fox News , она прослужила в американской армии 14 лет.

Бэббит проживала в Сан-Диего и была сторонницей нынешнего президента США Дональда Трампа.

Бэббит была замужем, однако ее супруга не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.

Женщина погибла во время стрельбы в здании Капитолия. Пуля попала ей в шею. Полиция не раскрывала ее личность.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Национальную гвардию в Вашингтон.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и он понимает «их боль».

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената.

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