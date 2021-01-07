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Ветеран ВВС США и сторонница Трампа: что известно о погибшей во время штурма Капитолия
Источник материала: Хартия'97
Ветеран ВВС США и сторонница Трампа: что известно о погибшей во время штурма Капитолия
Эшли Бэббит прослужила в американской армии 14 лет.
Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит.
Как сообщает
Бэббит проживала в Сан-Диего и была сторонницей нынешнего президента США Дональда Трампа.
Бэббит была замужем, однако ее супруга не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.
Женщина погибла во время стрельбы в здании Капитолия. Пуля попала ей в шею. Полиция не раскрывала ее личность.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.
Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Национальную гвардию в Вашингтон.
Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и он понимает «их боль».
До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената.
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Эшли Бэббит прослужила в американской армии 14 лет.
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