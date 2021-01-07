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Ветеран ВВС США и сторонница Трампа: что известно о погибшей во время штурма Капитолия

07.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ветеран ВВС США и сторонница Трампа: что известно о погибшей во время штурма Капитолия

  • 7.01.2021, 14:24
Ветеран ВВС США и сторонница Трампа: что известно о погибшей во время штурма Капитолия
Фото: WTTG-TV/ Facebook

Эшли Бэббит прослужила в американской армии 14 лет.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

Как сообщает Fox News, она прослужила в американской армии 14 лет.

Бэббит проживала в Сан-Диего и была сторонницей нынешнего президента США Дональда Трампа.

Бэббит была замужем, однако ее супруга не было с ней в Вашингтоне. Пара владела совместным бизнесом.

Женщина погибла во время стрельбы в здании Капитолия. Пуля попала ей в шею. Полиция не раскрывала ее личность.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Национальную гвардию в Вашингтон.

Вскоре Трамп призвал своих сторонников разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и он понимает «их боль».

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогла очистить здание Капитолия от протестующих. Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената.

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