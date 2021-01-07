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«Чкаловцы» вышли на акцию солидарности в Минске

07.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Чкаловцы» вышли на акцию солидарности в Минске

  • 7.01.2021, 14:19
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Жители микрорайона встали в цепь с национальной символикой.

Микрорайон Чкаловский в Минске выражает свою поддержку и солидарность с жителями Уручья, Новой боровой и Запада.

Фото опубликовал телеграм-канал NEXTA.


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Теги: Минск
 
 
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Жители микрорайона встали в цепь с национальной символикой.
 
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