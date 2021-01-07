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«Чкаловцы» вышли на акцию солидарности в Минске
Источник материала: Хартия'97
«Чкаловцы» вышли на акцию солидарности в Минске
Жители микрорайона встали в цепь с национальной символикой.
Микрорайон Чкаловский в Минске выражает свою поддержку и солидарность с жителями Уручья, Новой боровой и Запада.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители микрорайона встали в цепь с национальной символикой.
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