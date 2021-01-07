Источник материала: Хартия'97

Грабители во Франции забросали полицию бутылками вина на €350 тысяч 3 7.01.2021, 14:02

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иллюстрационное фото

Злоумышленники похитили вино в роскошном отеле.

Группа людей похитила бутылки бургундского вина на 350 тысяч евро из роскошного отеля вблизи города Бон, регион Бургундия, за 2 часа езды от Парижа. Они забрасывали полицию бутылками, когда за ними началась погоня.

Как пишет hromadske.ua со ссылкой на The Guardian, инцидент произошел утром 5 января.

Грабители приехали в роскошный отель Relais Château, который занимает 80 гектаров сельской местности, а также окружен лесами и полями. Они взломали дверь винного погреба и унесли сотни бутылок бургундского вина.

Владелец отеля рассказал, что сработала пожарная сигнализация. Тогда он запрыгнул в свою машину и догнал фургон, перед тем, как грабители должны были выехать на автостраду.

Впоследствии к погоне присоединились полицейские. Когда они приблизились к фургону, в них начали бросать бутылки вина. Правоохранители утверждают, что никто не пострадал. По их словам, бутылками целились в лобовое стекло, но они не попали в цель.

Грабителей задержать не удалось. Они врезались в дорожное ограждение и скрылись из автомобиля. Сейчас идет расследование инцидента, полиция разыскивает по меньшей мере трех человек.

В полиции также говорят, что этот отель пострадал от нападения грабителей дважды за два дня. За сутки до этой истории до винного погреба ворвались неизвестные и похитили вина на 200 тысяч евро — тогда сигнализация не сработала. Полиция пытается выяснить, одна ли банда организовала обе кражи.

Первые виноградники появились в Бургундии еще до нашей эры. А сейчас виноградники этого региона даже внесли в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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