Источник материала: Хартия'97

Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты 5 7.01.2021, 13:53

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Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.

За последнее время из Генпрокуратуры уволились сразу несколько высококлассных специалистов. Причина кроется в несогласии с позицией руководства по отношению к белорусам, которых преследуют за выражение мнения, в том числе к потерпевшим от действий силовиков. Напомним, в следственные органы поступило около 2000 заявлений, однако неизвестно ни об одном заведенном уголовном деле, сообщает телеграм-канал «Гонар Айчыны» .

Например, из Генпрокуратуры уволился старший прокурор Олег Талерчик. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года.

«Это был внутренний экзамен для самого себя, Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — комментирует свой уход Талерчик.

По информации tut.by, которую подтвердили несколько источников, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. За последние месяцы службу покинули сразу несколько высококлассных специалистов, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений.

Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.

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