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Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты
Источник материала: Хартия'97
Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты
Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.
За последнее время из Генпрокуратуры уволились сразу несколько высококлассных специалистов. Причина кроется в несогласии с позицией руководства по отношению к белорусам, которых преследуют за выражение мнения, в том числе к потерпевшим от действий силовиков. Напомним, в следственные органы поступило около 2000 заявлений, однако неизвестно ни об одном заведенном уголовном деле, сообщает телеграм-канал
Например, из Генпрокуратуры уволился старший прокурор Олег Талерчик. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года.
«Это был внутренний экзамен для самого себя, Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — комментирует свой уход Талерчик.
По информации tut.by, которую подтвердили несколько источников, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. За последние месяцы службу покинули сразу несколько высококлассных специалистов, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений.
Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.
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Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.
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