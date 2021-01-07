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Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты

07.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты

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  • 7.01.2021, 13:53
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Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты

Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.

За последнее время из Генпрокуратуры уволились сразу несколько высококлассных специалистов. Причина кроется в несогласии с позицией руководства по отношению к белорусам, которых преследуют за выражение мнения, в том числе к потерпевшим от действий силовиков. Напомним, в следственные органы поступило около 2000 заявлений, однако неизвестно ни об одном заведенном уголовном деле, сообщает телеграм-канал «Гонар Айчыны».

Например, из Генпрокуратуры уволился старший прокурор Олег Талерчик. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года.

«Это был внутренний экзамен для самого себя, Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — комментирует свой уход Талерчик.

По информации tut.by, которую подтвердили несколько источников, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. За последние месяцы службу покинули сразу несколько высококлассных специалистов, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений.

Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.

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Как заменить юристов такой квалификации – в ведомстве никто не знает.
 
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