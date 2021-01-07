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Глава РПЦ заявил о неоправданном насилии со стороны властей Беларуси

07.01.2021 14:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что власти Беларуси проявили неоправданное насилие на улицах Беларуси и привал к реальному диалогу с обществом.

Выступая по случаю рождества Христова, глава РПЦ заявил о своей поддержке митрополита Вениамина, который возглавив Белорусскую православную церковь, призвал прекратить насилие и пойти по пути примирения. Как отметил патриарх Кирилл, этот призыв был направлен ко всем, в том числе и к белорусским властям.

«И ведь это обращение было направлено ко всем. Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы; но и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма», - заявил патриарх Кирилл и призвал к мирному разрешению противостояния в Беларуси. По его мнению, нельзя откладывать в долгий ящик то, что провоцирует несогласие.

«Поэтому наш призыв к Беларуси, близкой моему сердцу Беларуси, с которой я лично связан еще по своему служению в Смоленске, очень люблю белорусский народ, люблю город Минск и вообще чистоту и порядок этого края… И вот такой пастырский призыв и пастырский совет: все вопросы нужно решать мирно, но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения», - заявил патриарх Кирилл.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что власти Беларуси проявили неоправданное насилие на улицах Беларуси и привал к реальному диалогу с...
 
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