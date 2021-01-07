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Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции в праздничные и выходные дни проводят дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в быту.
В неблагополучных семьях на фоне употребления спиртного возникают конфликты, которые часто сопровождаются применением силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Беларуси:
Бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность. Тревогу вызывают и люди, которые садятся за руль нетрезвыми. Более пристально на выявление таких водителей обратят внимание в эти дни инспекторы ГАИ. Согласно статистике, в рождественские и новогодние праздники в Беларуси задерживают вдвое больше пьяных автомобилистов, чем обычно.
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Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции в праздничные и выходные дни проводят дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в быту. ...
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