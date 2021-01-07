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Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений

07.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции в праздничные и выходные дни проводят дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в быту.

Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений

В неблагополучных семьях на фоне употребления спиртного возникают конфликты, которые часто сопровождаются применением силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений

Олег Каразей, начальник управления профилактики МВД Беларуси:
Органы внутренних дел в ближайшие четыре выходных дня будут проводить усиленные мероприятия, направленные на посещение граждан, которые уже попадали в поле зрения в связи с семейными скандалами, в связи с тем, что приглашали граждан, которые мешали потом соседям долгими вечерами и ночами, которые проводят за употреблением спиртных, распеванием песен и так далее, мешают не только себе. Такие как раз ситуации и заканчиваются конфликтами, поэтому мы будем посещать квартиры, от которых поступали такие сигналы ранее, те, которые у нас уже стоят на профилактическом учете.

Милиция Беларуси в праздничные выходные усилит профилактику бытовых преступлений

Бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность. Тревогу вызывают и люди, которые садятся за руль нетрезвыми. Более пристально на выявление таких водителей обратят внимание в эти дни инспекторы ГАИ. Согласно статистике, в рождественские и новогодние праздники в Беларуси задерживают вдвое больше пьяных автомобилистов, чем обычно.

Люди в материале: Олег Каразей

 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники белорусской милиции в праздничные и выходные дни проводят дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в быту. ...
 
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