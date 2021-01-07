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Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

07.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.

Александр Лукашенко приехал в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, который открыл двери для прихожан в 2020 году на памятном для нас месте.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Рядом – мемориальный комплекс «Масюковщинский лагерь смерти». В годы Великой Отечественной войны там располагался лагерь военнопленных «Шталаг-352». В нем погибли не менее 80 тысяч человек, которые отказались перейти на сторону врага даже под страхом смерти.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Президент приехал в эту церковь, в том числе чтобы почтить память измученных пытками людей, ведь именно благодаря их подвигу мы сегодня встречаем Рождество на своей земле.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Абсолютно убежден: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением. Идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас.

Более 2 тысяч лет тому назад (только что Владыка об этом говорил) Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Именно тогда, больше 2 тысяч лет назад, началась эта эра. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Мы должны понимать, что мы только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Митрополит Вениамин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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