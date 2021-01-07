Стало известно, сколько денег суды выбили из протестующих в Беларуси – и о других пугающих цифрах

Источник материала: KYKY

9 августа в Беларуси начался правовой дефолт. Правозащитный центр «Весна» с помощью активистов Волонтерской службы посчитал, сколько и как за это время потерпело людей от действий «власти».

С 9 августа в Беларуси задерживали людей 26 577 раз. Но всего задержанных – 25 326 человек. Это означает, что более 1000 человек были задержаны милицией два и более раза.

Среди задержанных не меньше 170 несовершеннолетних подростков и как минимум 295 человек в возрасте 60+. «Целевая аудитория» силовиков – люди в возрасте от 19 до 40 лет. В таком возрасте задержали 10 500 человек.

Суды Беларуси в общем вынесли не меньше 6 886 постановлений об арестах и 3 889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (и в отдельных случаях по ст. 17.1 КоАП). При этом предупреждение было вынесено только в 87 случаях. Ну, а дел, которые в итоге закрыли, не больше 20.

Общее количество суток, которые отбывали мирные демонстранты, за почти пять месяцев – 83 006. Всего беларусы получили в виде наказания 66 663 базовых величин. То есть заплатили «власти» штрафов почти на 1 800 000 рублей.

Чаще всего выносились решение о наказании 15 сутками ареста – 2230 случаев, а штрафами чаще наказывали в 10, 20 и 30 базовых величин – 797, 692 и 634 случая соответственно.

При этом при задержаниях были избиты и сильно избиты не менее 381 человек, госпитализация потребовалась в 482 случаях, не менее 10 человек получили огнестрельные ранения и пять человек были убиты.