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Из-за снегопада на пятницу объявлено штормовое предупреждение

07.01.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Из-за снегопада на пятницу объявлено штормовое предупреждение

Как сообщается, в пятницу, 8 января, на большей части территории республики ожидается сильный снег.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели рекомендуют:

  • по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;
  • научите детей, как действовать во время непогоды;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
 
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