Из-за снегопада на пятницу объявлено штормовое предупреждение

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.





Как сообщается, в пятницу, 8 января, на большей части территории республики ожидается сильный снег.

В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели рекомендуют:

по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража припаркуйтесь вдали от деревьев;

научите детей, как действовать во время непогоды;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.