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Из-за снегопада на пятницу объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщается, в пятницу, 8 января, на большей части территории республики ожидается сильный снег.
В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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