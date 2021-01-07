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Лукашенко обменялся подарками с митрополитом Вениамином

07.01.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе сегодняшнего посещения минского храма Воздвижения Креста Господня Александр Лукашенко и митрополит Вениамин обменялись подарками в честь Рождества Христова.

Лукашенко обменялся подарками с митрополитом Вениамином
Фото president.gov.by

Лукашенко, сообщает его пресс-служба, передал в дар храму икону Божией Матери «Взыскание погибших», которая была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.

Он рассказал, что «в иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь». Этим, подчеркнул Лукашенко, «Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной».

В свою очередь глава БПЦ преподнес гостю бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».

Напомним, в прошлом году Лукашенко передал в дар храму в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске икону «Рождество Христово» белорусского художника Андрея Щербинина. В свою очередь настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок передал в дар главе государства икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.

Ранее Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Минувшей ночью во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения.

Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона.

Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях, четыре из которых объединены в Минскую митрополию.

В стране действуют свыше тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся. 

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Теги: Минск
 
 
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В ходе сегодняшнего посещения минского храма Воздвижения Креста Господня Александр Лукашенко и митрополит Вениамин обменялись подарками в честь
 
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