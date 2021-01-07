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Лукашенко обменялся подарками с митрополитом Вениамином
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшнего
Лукашенко, сообщает его пресс-служба, передал в дар храму икону Божией Матери «Взыскание погибших», которая была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.
Он рассказал, что «в иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь». Этим, подчеркнул Лукашенко, «Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной».
В свою очередь глава БПЦ преподнес гостю бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».
Напомним, в прошлом году Лукашенко
Ранее Лукашенко
Минувшей ночью во всех православных храмах Беларуси
Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона.
Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях, четыре из которых объединены в Минскую митрополию.
В стране действуют свыше тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся.
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В ходе сегодняшнего посещения минского храма Воздвижения Креста Господня Александр Лукашенко и митрополит Вениамин обменялись подарками в честь
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