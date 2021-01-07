Рождественские страшилки Лукашенко: Война, нацизм, лапти и клочок земли

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали прозвучавшее в храме Воздвижения Креста Господня.





Фото Пул первого

7 января Александр Лукашенко посетил минский храм Воздвижения Креста Господня. Его рождественское выступление полнилось предостережениями и откровенными страшилками. Впрочем, ничего нового в прозвучавшем практически нет. Приведем несколько цитат (по материалам пресс-службы).

О пандемии

— Фактически живу ею. Потому что это очень важный момент в жизни белорусского общества, — заявил Лукашенко. При этом в храме он и его окружение были без масок. Как и большинство присутствующих.

О клочке земли

— Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно.

Характерная оговорка: говоря о «будущем наших детей», Лукашенко откровенно намекнул, каким будет их настоящее:

— Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное — мы можем это потерять безвозвратно.

О лаптях

— Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее. Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это!

О войне

— Вся наша Беларусь, как я часто говорю, — памятник той войне. Ну не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны мы! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем.

О 2020-м

— Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году.

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