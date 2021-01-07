Загадочный Juke: у кроссовера Nissan появилась спецверсия Enigma

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan представила специальную версию второго поколения кроссовера Juke , предназначенную для европейского рынка.





Она получила имя Enigma («загадка» в переводе), на что прямо намекают соответствующие надписи на задних стойках кузова «паркетника». Среди прочих отличительных особенностей — особые графические декоративные элементы на крыше и корпусах наружных зеркал и оригинальные 19-дюймовые колесные диски черного цвета. Спецверсия Juke будет доступна в трех цветовых вариантах — сером Gun Metallic Grey и белом Storm White с черной крышей или в полностью черном цвете.









А еще Juke Enigma стал первым Nissan на европейском рынке, для которого предложен виртуальный ассистент Amazon Alexa. Приложение дополнит функции, доступные для штатной мультимедиа-системы NissanConnect — с его помощью можно осуществлять удаленный доступ к нескольким функциям автомобиля, например, запросить вслух данные об остатке топлива в баке, составить план поездки, проверить, заперты ли двери или найти автомобиль на большой парковке.





Продажи Juke Enigma начнутся в этом месяце, цены пока озвучены для британского рынка — от 23 195 фунтов.