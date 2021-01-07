Эксперт: «Из Лукашенко сакральную жертву может сделать тот же Кремль»

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Фото: president.gov.by

Ключ к пониманию – целеполагание

«Больше всего подкупает людей со всего мира миролюбивость белорусских протестующих, она заставляет всех симпатизировать борющимся», – подчеркивает Дзермант.

Откат будет страшным

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