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Эксперт: «Из Лукашенко сакральную жертву может сделать тот же Кремль»

07.01.2021 14:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт: «Из Лукашенко сакральную жертву может сделать тот же Кремль»
Фото: president.gov.by
Протесты против «режима» действующего главы Белоруссии Александра Лукашенко не «сдулись», как некоторые могли бы подумать. Они немного пошли на спад в связи с достижением определенных промежуточных результатов, которых добивались митингующие. Поэтому не все так просто, как может показаться.

Об этом говорит белорусский эксперт из минского Центра изучения и развития «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

Ключ к пониманию – целеполагание


Как полагает эксперт-политолог, протестные настроения никуда не делись, люди просто добились промежуточных целей, достигли определенной стадии исполнения своих ожиданий – режим пошёл на уступки. Конечно, Лукашенко думает, что он этот пагубный для себя процесс контролирует, поэтому и согласился. Но для него не все так однозначно: люди почувствовали силу и притом пока что продемонстрированную так, как еще никогда не было в этом мире, а именно без крови и насилия, одной лишь настойчивостью и упорством.

Поведение белорусской официальной власти не изменилось в представлении и целях, однако публично перемены есть и весьма глубокие. Народ «мягкой силой» давит не только на правительство республики, но и на международную общественность и Кремль, которые, в свою очередь, оказывают очень серьезное воздействие на Минск.

«Больше всего подкупает людей со всего мира миролюбивость белорусских протестующих, она заставляет всех симпатизировать борющимся», – подчеркивает Дзермант.


Откат будет страшным


Сейчас, очевидно, в республике идет борьба двух векторов и направлений развития событий в будущем. Люди дождались обещаний власти изменить положение вещей, ранее казавшихся незыблемыми и немного отступили, показывая добродушное лицо гражданского общества. А власть надеется, что рассеет протест одними лишь обещаниями. Впрочем, из Лукашенко сакральную жертву может сделать тот же Кремль. Поэтому Александр Григорьевич, осознавая, что может уйти уже очень скоро, готовит «мягкую капитуляцию» на своих условиях, с гарантиями безопасности, как это сделали, например, в Москве с пожизненными привилегиями экс-президентов.

Так что протестные настроения не ушли. Даже не сделали шаг назад. Снижение накала шествий не означает, что можно все откатить назад – тогда события пойдут по гораздо более жесткому сценарию и разочарование людей будет серьезным, что выльется в последствия. Хорошо, если белорусская власть это понимает, иначе беды не миновать, когда руководство решить обмануть еще раз поверивший элите народ.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский правитель готовится к «мягкой капитуляции».
 
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