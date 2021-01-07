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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто больше других склонен к алкоголизму: шокирующие выводы ученых В исследовании приняли участие несколько сотен человек.

Об этом сообщает корреспондент агентствасо ссылкой наВ исследовании приняли участие несколько сотен человек. Специалистам удалось зафиксировать влечение участников эксперимента к алкоголю как на начальном этапе, так и в конце исследования.Так эксперты сделали вывод, что люди, которые долго и часто употребляют алкоголь и испытывают от него приятный эффект, со временем не теряют интерес к крепким напиткам, а даже наоборот. Таким образом, они больше других могут столкнутся с алкоголизмом.Ученые рассчитывают, что результаты исследования помогут понять, почему некоторые люди склонны к привыканию к алкоголю гораздо сильнее других.