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Кто больше других склонен к алкоголизму: шокирующие выводы ученых
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом сообщает корреспондент агентства
В исследовании приняли участие несколько сотен человек. Специалистам удалось зафиксировать влечение участников эксперимента к алкоголю как на начальном этапе, так и в конце исследования.
Так эксперты сделали вывод, что люди, которые долго и часто употребляют алкоголь и испытывают от него приятный эффект, со временем не теряют интерес к крепким напиткам, а даже наоборот. Таким образом, они больше других могут столкнутся с алкоголизмом.
Ученые рассчитывают, что результаты исследования помогут понять, почему некоторые люди склонны к привыканию к алкоголю гораздо сильнее других.
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В исследовании приняли участие несколько сотен человек.
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