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Кто больше других склонен к алкоголизму: шокирующие выводы ученых

07.01.2021 14:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кто больше других склонен к алкоголизму: шокирующие выводы ученых
Иллюстративное фото
Ученые из Медицинского университета Чикаго провели эксперимент с участием молодых людей, которые употребляют алкоголь в течение 10 лет, в результате которого они выяснили, кто больше других подвержен алкоголизму.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на medikforum.ru.

В исследовании приняли участие несколько сотен человек. Специалистам удалось зафиксировать влечение участников эксперимента к алкоголю как на начальном этапе, так и в конце исследования.

Так эксперты сделали вывод, что люди, которые долго и часто употребляют алкоголь и испытывают от него приятный эффект, со временем не теряют интерес к крепким напиткам, а даже наоборот. Таким образом, они больше других могут столкнутся с алкоголизмом.

Ученые рассчитывают, что результаты исследования помогут понять, почему некоторые люди склонны к привыканию к алкоголю гораздо сильнее других.
 
Теги: Минск
 
 
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В исследовании приняли участие несколько сотен человек.
 
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