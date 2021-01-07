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ОK16 расторг договор с «АРТтеатром» после предписания МЧС
Источник материала: Onliner
Организация ART Corporation
По словам Анжелики, 5 января в ОK16 пришли представители Ленинского отделения МЧС и провели мониторинг. В результате они «вынесли предписание об отмене мероприятий с 5 по 16 января, а 6 января представители собственника площадки площадки OK16 уведомили о расторжении договора аренды с ART Corporation».
Что сказано в предписании, неизвестно: Анжелика отказалась выслать нам фото документа.
Таким образом, запланированные на январь и февраль спектакли «ТОКтеатра» пока что отменяются:
— Вы можете сохранить билеты и поддержать нас в этих трудных и непредсказуемых обстоятельствах. Надеемся, уже скоро мы сможем пригласить вас на следующие показы, и эти билеты вам пригодятся. Если вы все же решили вернуть их, свяжитесь с нашим администратором по телефону +375 (44) 490-48-99.
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