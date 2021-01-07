ОK16 расторг договор с «АРТтеатром» после предписания МЧС

Источник материала: Onliner

Организация ART Corporation сообщила на своей странице в Facebook о выезде из пространства OK16: «Неожиданно для нас мы остались без нашего любимого хаба». Onliner связался с директором компании Анжеликой Крашевской. Она подтвердила эту информацию.

По словам Анжелики, 5 января в ОK16 пришли представители Ленинского отделения МЧС и провели мониторинг. В результате они «вынесли предписание об отмене мероприятий с 5 по 16 января, а 6 января представители собственника площадки площадки OK16 уведомили о расторжении договора аренды с ART Corporation».

Что сказано в предписании, неизвестно: Анжелика отказалась выслать нам фото документа.

Таким образом, запланированные на январь и февраль спектакли «ТОКтеатра» пока что отменяются:

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