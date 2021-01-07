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Как сейчас уехать из Беларуси?

07.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь закрыла для своих граждан наземную границу на выезд с 21 декабря 2020 года. Возвращаться в Беларусь на машине белорусы могут неограниченное количество раз, а вот выезжать из страны через автомобильные пункты пропуска разрешено лишь 1 раз в течение полугода и это лишь при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Как сейчас уехать из Беларуси?
Иностранные документы, дающие право на въезд в Евросоюз проверяют на границе поляки и литовцы, но теперь им ещё помогают и белорусские пограничники, которые уже при выезде из Беларуси требуют от граждан те же иностранные документы, пишет euroby.info.

Какие документы необходимы, чтобы выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска

Паспорт Евросоюза. В Беларуси не признают двойного гражданства, поэтому если у человека несколько гражданств, то в Беларуси он всё равно признаётся гражданином Беларуси и не имеет значения, что у него ещё коллекция паспортов из других стран. Но при выезде из Беларуси необходимо показать свой паспорт гражданина Евросоюза и этого достаточно, чтобы Вас выпустили.

Вид на жительство. С постоянным видом на жительство в Евросоюзе выпускают из Беларуси, аналогично как с паспортом. Если же у человека временный вид на жительство, то его недостаточно, нужно действовать в зависимости от описанных ниже критерий.

На учёбу. Необходим документ с деканата, подтверждающий актуальный статус студента. Только студенческого недостаточно. Для детей необходим документ со школы или детского сада, где учатся дети.

На работу. Для выезда необходим трудовой договор с иностранной фирмой, куда следуете на работу. Еду первый раз, на руках приглашение на работу? Через наземную границу только с приглашением на работу из Беларуси не выпустят.

Выезд из Беларуси с документами на учёбу/работу на иностранном языке это лотерея и зависит от настроения белорусского пограничника. По сообщениям с границы, пока выпускают, но многих предупреждают, что в следующий раз потребуется нотариальный перевод либо иностранный документ должен быть также составлен на русском/беларуском языке.

Гарантированный вариант уехать из Беларуси. Самолёт из Минска это единственный гарантированный способ убыть из Беларуси. В аэропорту, как и ранее, от путешественника не требует документов иностранного государства, а выпускают лишь при наличии действующего белорусского паспорта.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь закрыла для своих граждан наземную границу на выезд с 21 декабря 2020 года. Возвращаться в Беларусь на машине белорусы могут неограниченное количество раз, а...
 
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