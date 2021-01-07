ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БАТЭ - на 202-м месте в рейтинге в лучших европейских клубов. "Шахтер" - 248-й, "Динамо-Брест" - 276-й

07.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В опубликованном на сайте Euroclubindex новом рейтинге лучших клубов Европы выше всех из белорусских клубов - располагается борисовский БАТЭ - на 202-й строчке.


 
 
Солигорский "Шахтер" в рейтинге находится на 248-м месте, брестское "Динамо" - на 276-м. "Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" располагаются рядом: на 336-й и 337-й строчках соответственно.

Позиции остальных белорусских клубов, попавших в рейтинг:

417. "Неман"
434. "Ислочь"
471. "Рух"
473. "Витебск"
480. "Минск"
489. "Городея"
492. "Славия"
522. "Энергетик-БГУ"
547. "Слуцк"
575. "Белшина"
621. "Смолевичи"

Всего в рейтинге представлен 731 клуб.

На первом месте идет "Бавария", второе и третье место у клубов из Англии — "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит так:

1. "Бавария" (Германия)
2. "Манчестер Сити" (Англия)
3. "Ливерпуль" (Англия)
4. "Барселона" (Испания)
5. "Реал" Мадрид (Испания)
6. "Атлетико" (Испания)
7. "ПСЖ" (Франция)
8. "Ювентус" (Италия)
9. "Лейпциг" (Германия)
10. "Манчестер Юнайтед" (Англия).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В опубликованном на сайте Euroclubindex новом рейтинге лучших клубов Европы выше всех из белорусских клубов - располагается борисовский БАТЭ - на 202-й строчке.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Выпрыгнул из окна больницы и сбежал»: в Ляховичах спасатели с собакой искали подростка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика