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Белорусский союз женщин поздравил воспитанниц Петриковского училища с Рождеством

07.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин поздравил учащихся Петриковского училища легкой промышленности с Рождеством. В подарок девушки получили одежду для занятий спортом.

Это учебное учреждение закрытого типа, здесь занимаются подростки, которых принято называть «трудными». В училище много внимания уделяют спорту. В канун Нового года ученики в подарок получили тренажеры, а теперь – форму. И, чему девушки были особо рады, – косметику. Также представители союза женщин пообещали помочь с дальнейшим трудоустройством.

Благотворительная акция «Наши дети» закончится 10 января. В течение месяца чиновники, представители общественных объединений посещают дома-интернаты, больницы, опекунские семьи и вручают подарки, помогают решить проблемы.



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