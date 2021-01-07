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Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

07.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Конгресс утвердил Джо Байдена на пост 46-го президента Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне только ночью удалось возобновить заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

Перед началом обсуждения в знак протеста у Капитолия собралась многотысячная толпа сторонников Дональда Трампа. На штурм разъяренная толпа пошла по команде. Полиция отражала попытку осады светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Однако часть протестующих сумела прорваться внутрь. Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать. Внутри здания начались ожесточенные столкновения и погромы.

Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

Охранники не могли справиться с толпой и бежали в страхе, теряя дубинки. Тем временем протестующие устроили настоящий беспредел – били стекла, закидывали ноги на стол, копались в документах, проверяли электронную почту конгрессменов. На помощь из соседних штатов срочно отправили Нацгвардию.

Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

Только спустя три часа Капитолий удалось отбить. Конгрессменов по подземному туннелю вернули обратно в зал заседаний.

В результате беспорядков погибли четыре человека, задержано свыше 50. В Вашингтоне введен комендантский час.

Люди в материале: Джо Байден, Дональд Трамп

 
 
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Новости США. Конгресс утвердил Джо Байдена на пост 46-го президента Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне только ночью удалось возобновить заседание, сообщили в...
 
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