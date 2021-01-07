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Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол

07.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол

Александр Лукашенко приехал в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, который открыл двери для прихожан в 2020 году на памятном для нас месте.

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол

Не обошлось и без рождественских подарков. Глава государства передал храму икону «Взыскание погибших».

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол

Образ Богородицы олицетворяет последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и преступил порог смерти. Изготовили ее в Свято-Елисаветинском монастыре столицы.

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол

В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Господня и сувенирный бронзовый колокол – символ окончания строительства церкви.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Митрополит Вениамин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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