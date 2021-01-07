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Меркель возложила на Трампа ответственность за штурм Капитолия

07.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Меркель возложила на Трампа ответственность за штурм Капитолия

  • 7.01.2021, 15:26
Меркель возложила на Трампа ответственность за штурм Капитолия
Ангела Меркель
Фото: Getty Images

Канцлер Германии заявила о своем раздражении из-за событий в Вашингтоне.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Дональд Трамп несет персональную ответственность за беспорядки в Вашингтоне.

Об этом она заявила в четверг утром в выступлении на заседании региональной группы ХДС в Бундестаге.

Немецкое издание Spiegel приводит слова Меркель о том, что она "очень расстроена и раздражена" сообщениями о штурме Капитолия в Вашингтоне.

Причиной этих события Меркель считает то, что президент Трамп отказался выполнять волю избирателей. Канцлер заявила, что ей "очень жаль, что президент Трамп с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого". Из-за его действий возникли сомнения в результатах выборов, и именно это создало атмосферу для этих событий.

Позицию Ангелы Меркель поддержал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который заявил, что "ненависть и пропаганда ставят демократию под угрозу".

Как известно, нападение сторонников Трампа на Капитолий привел к гибели нескольких человек.

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Канцлер Германии заявила о своем раздражении из-за событий в Вашингтоне.
 
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