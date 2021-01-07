Источник материала: Хартия'97

Умер знаменитый историк и геральдист Анатолий Титов 7.01.2021, 15:00

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Анатолий Титов

Фото: «Радыё Свабода»

Ученый входил в комиссию Верховного Совета, которая разработала эталоны использования бело-красно-белого флага.

5 января в Минске на 74-м году жизни скончался знаменитый белорусский историк и геральдист Анатолий Титов. Об этом сообщили его друзья, пишет сайт «Радыё Свабода» .

В последнее время он много болел, но до последнего работал над новыми книгами.

Выпускник истфака Белгосуниверситета, Анатолий Титов начинал научным сотрудником, а после старшим палеографом Центрального Государственного исторического архива БССР в Минске. С 1983 преподавал в минском Институте культуры, затем в БГУ, был старшим научным сотрудником Белорусского научного-исследовательского института делопроизводства и архивного дела.

Автор многочисленных книг, научных работ по геральдике, генеалогии, истории ремесел, исторической географии, в том числе «Гербы белорусских городов» (1983), «Городская геральдика Беларуси» (1989), «Наш символ — погоня» (1993), «Геральдика Беларуси» (2010), «Гербовник белорусских городов» (2015) и др.

В начале 1990-х Анатолий Титов входил в комиссию Верховного Совета, которая разработала эталоны использования бело-красно-белого флага.

Был членом геральдических обществ Украины, Польши, России.

Прощание с Анатолием Титовым состоится 8 января по адресу Ольшевского, 12 С 14 до 15 часов. Похоронят ученого на Чижовском кладбище.

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