Источник материала: Хартия'97

Возглавивший захват Капитолия «викинг» — сторонник американского движения путинистов 7 7.01.2021, 14:55

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В движения QAnon верят, что «Трамп и Путин спасут мир».

Американские СМИ выяснили личность человека в меховой шапке и с раскрашенным лицом, который возглавил вчерашнюю атаку на Капитолий. Им оказался бывший актер и сторонник теории заговора Джейк Анджели из Аризоны, сообщает dumskaya.net .

Он один из предводителей движения QAnon, где верят, что Трамп и Путин спасут мир.

Журналисты отмечают, что движение QAnon всего за два года выросло из кучки маргиналов, буквально верящих в то, что американские либералы пьют кровь детей. На выборах 2020 года сторонники этой теории были среди кандидатов в Конгресс от Аризоны, а фразы движения использовал в речах Дональд Трамп. Он даже произнес фразу, которая стала слоганом движения: «Куда идет один ― идем мы все».

В 2018 году Анджели присоединился к движению QAnon и стал его лицом. Он выступал на митингах сторонников этой теории заговора в разных городах. Всегда в образе шамана: в мехах и с рогами на голове. Сам Анджели в октябре прошлого года сказал изданию Arizona Republic, что «носит меховой капюшон, красит лицо и ходит без рубашки в рваных штанах, чтобы привлечь внимание».