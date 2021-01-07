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Эксперты рассказали, сколько «живет» еда после праздников

07.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эксперты рассказали, сколько «живет» еда после праздников

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  • 7.01.2021, 14:45
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Эксперты рассказали, сколько «живет» еда после праздников

Далеко не все блюда можно сутками хранить в холодильнике.

На Рождество обычно готовят так, чтобы хватило на несколько дней, пишет segodnya.ua.

Сколько и как можно хранить приготовленные блюда, чтобы пища оставалась безопасной для здоровья – рассказывает корреспондент Дарья Панченко.

"Новогоднее оливье! Ему уже несколько дней, а дома еще полный холодильник блюд. Знаю, что хранить салаты надо в стеклянной или эмалированной посуде, вот только как долго можно это делать?", – говорит корреспондент Дарья Панченко.

Шуба, грибы, и запеченная утка, оливье, нога баранья, запеченная в травах. Все салаты с майонезом – оливье, крабовый, селедка под "шубой" – могут "жить" до двух дней, если эти блюда сразу не заправлять.

Но, например, если огурец, лук и зелень добавлять отдельно в каждую порцию, срок хранения увеличится на один день.

"Эти продукты быстрее всех портятся, они не проходят термическую обработку . Всегда занижают сроки годности любых салатов. Эти ингредиенты лучше всего держать в отдельном контейнере", – рассказывает микробиолог Оксана Вольская.

Холодец простоит три дня. Но если один совет, который поможет увеличить срок хранения и блюдо не будет портиться до пяти дней.

"Обязательно чуть-чуть его пересолите и залейте тогда его смальцем, то есть не выбрасывайте тот жир ", – рекомендует микробиолог.

У мяса и рыбы свои условия хранения.

"Курица, рыба и мясо могут храниться 2-3 суток, если они не замаринованные в сметане. Например блюдо в "сметанном" маринадом начнет портиться через сутки. А бутерброды с икрой, если они, конечно, останутся, могут храниться в холодильнике максимум пять дней", – советует диетолог Юлия Поворознюк.

Конечно же, не стоит забывать, что в холодильнике должно быть от двух до четырех градусов тепла. Иначе пища станет непригодной к потреблению еще раньше.

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