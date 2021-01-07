На службу в ГАИ заступили авто-«невидимки»

Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.





Как отмечается, кроме инспекторов на всем привычных автомобилях ДПС будут нести службу и экипажи на авто без знаков отличия, так называемые «невидимки».

Несмотря на гражданский вид, они будут упакованы не хуже официальных: сотрудники ГАИ смогут контролировать скорость, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и другие нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено выявлению «бесправников» и пьяных водителей.

Сообщается, что подобные патрули будут нести службу на аварийно-опасных участках, а также в местах, где по статистике чаще всего фиксируются факты пренебрежения правилами дорожного движения.

Кроме этого, с 6 по 10 января ГАИ работает в усиленном режиме. Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов.

Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:

дорога Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (38-й км);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе);

дорога Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи (в Могилевском районе);

Могилев (проспект Пушкинский, 7).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГАИ настоятельно рекомендует водителям: