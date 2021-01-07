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На службу в ГАИ заступили авто-«невидимки»
Источник материала: Навiны
Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.
Как отмечается, кроме инспекторов на всем привычных автомобилях ДПС будут нести службу и экипажи на авто без знаков отличия, так называемые «невидимки».
Несмотря на гражданский вид, они будут упакованы не хуже официальных: сотрудники ГАИ смогут контролировать скорость, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков, непропуск пешеходов и другие нарушения ПДД. Особое внимание будет уделено выявлению «бесправников» и пьяных водителей.
Сообщается, что подобные патрули будут нести службу на аварийно-опасных участках, а также в местах, где по статистике чаще всего фиксируются факты пренебрежения правилами дорожного движения.
Кроме этого, с 6 по 10 января ГАИ работает в усиленном режиме. Под контролем находятся места торговли алкоголем и места массового отдыха. В центре внимания по-прежнему остается безопасность пешеходов.
Как обычно на дорогах появятся и дополнительные датчики контроля скорости:
В связи с
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Госавтоинспекция начинает активно работать на дорогах страны, осуществляя негласные методы контроля.
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