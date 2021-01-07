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В России по запросу из Минска задержали члена стачкома «Беларуськалия»

07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси Андрея Прилуцкого обвиняют в применении насилия в отношении милиционеров.

В России по запросу из Минска задержали члена стачкома «Беларуськалия»

В Санкт-Петербурге по запросу из Минска задержан и помещен в СИЗО член стачечного комитета «Беларуськалия» Андрей Прилуцкий.

В Беларуси его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Об этом рассказал Медиазоне его адвокат Андрей Федорков.

По словам адвоката, вечером после президентских выборов 9 августа электрослесарь Прилуцкий заметил на улице Солигорска группу людей в балаклавах, которые избивали пожилого мужчину. Электрослесарь подбежал к ним и заслонил собой жертву; в ответ его избили и задержали.

Прилуцкий получил 15 суток административного ареста за участие в митинге в Солигорске. Защитник Федорков подчеркивает, что акция протеста в тот день началась только через два часа после задержания его подзащитного и в другом районе.

Отбыв половину назначенного наказания, Прилуцкий вышел на свободу, а в ноябре к нему снова проявили интерес силовики: его начали вызывать на допросы по делу о применении насилия к двум сотрудниками милиции 9 августа.

— Один из руководящих работников горотдела внутренних дел Солигорска и участковый инспектор, который, по словам Прилуцкого, является потерпевшим как минимум в 20 аналогичных уголовных делах по 364-й статье, — подчеркивает адвокат.

7 декабря Прилуцкий присоединился к стачечному комитету «Беларуськалия», где работал электрослесарем на первом руднике. Далее он уехал в Россию, где, говорит Федорков, перемещался как минимум двумя авиарейсами между Петербургом и Калининградом в поисках работы — мужчина не знал, что ему заочно изменили меру пресечения.

29 декабря Прилуцкого задержали в петербургском аэропорту «Пулково» и поместили в следственный изолятор. 30 декабря суд удовлетворил ходатайство об аресте до 6 февраля в рамках процедуры экстрадиции.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси Андрея Прилуцкого обвиняют в применении насилия в отношении милиционеров.
 
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