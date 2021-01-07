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Наконец-то! Назван политик, который сменит Путина в 2024

07.01.2021 15:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Наконец-то! Назван политик, который сменит Путина в 2024
Фото: Афонина ЕленаТАСС
Дмитрий Медведев доказал свою преданность Владимиру Путину, считает Олег Кашин.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев вновь может стать президентом РФ в 2024 году. По мнению журналиста Олега Кашина, Медведев один из немногих политиков, кто доказал главе российского государства Владимиру Путину свою преданность. Но в беседе с URA.RU политолог Илья Гращенков назвал других кандидатов на кресло президента.

«Зачем-то его [Медведева] держат. Он, на самом деле, из всех за эти годы доказал Владимиру Путину свою абсолютную преданность. Может быть, это и станет решающим фактором. А так-то я за кого угодно, вплоть до Ксении Собчак — она тоже в широком списке, как говорили», — заявил Кашин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».


По словам Кашина, Медведева могли намерено убрать из информационного пространства.

«Пускай остальные сгорят в пламени борьбы за транзит, борьбы за путинское наследство, которое, мы надеемся, по крайней мере, рано еще делить, а Медведев, как феникс, возродится», — отметил журналист.


В разговоре с URA.RU политолог Илья Гращенков не стал отрицать, что подобный вариант транзита власти возможен, но маловероятен. «Есть в этом правда, но если мы посмотрим социологию, то увидите, что рейтинг Медведева никак не управляется. Он как был одним из самых низких, так и остается. Это говорит о том, что низкий рейтинг и высокий антирейтинг не позволит Медведеву избраться», — объяснил собеседник агентства.

Гращенков считает, что Медведев не единственный преданный Путину человек.

«Там есть более преданные люди. Это [губернатор Тульской области Алексей] Дюмин и [глава МЧС России Евгений] Зиничев. То есть люди вышедшие из ФСО, которые лично охраняли Путина, которые с ним связаны не только карьерой, но и личными симпатиями», — сказал политолог.


Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных приемников Путина. Среди них оказался Дмитрий Медведев. Также, по мнению Жириновского, это Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Алексей Кудрин.
 
 
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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев вновь может стать президентом РФ в 2024 году.
 
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