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Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам
Источник материала: UDF
Фото с сайта kyky.org
«Вопреки провозглашённой в МВД кампании по предотвращению утечек служебной информации, в распоряжение BYPOL поступил документ с грифом «ДСП», – пишут сотрудники инициативы.
Автор документа, о котором пойдет речь, – начальник управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковник милиции Мазур Александр Фёдорович.
Слитая бумага из МВД – это аналитический обзор кадрового состояния в МВД за 9 месяцев 2020 года. Благодаря этому документу мы узнали: сколько человек уволились из внутренних органов, сколько прямо сейчас работает в ГУБОПиК, и что всего в Беларуси 46 128 аттестованных сотрудников органов внутренних дел.
Сколько силовиков работают в разных подразделениях и сколько уже уволились
Подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий – 163.
Подразделения уголовного розыска – 2 457.
Подразделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми – 550.
Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями – 886.
Службы участковых инспекторов милиции – 3 036.
ГАИ – 3 341.
Оперативно-дежурная служба – 1 112.
Патрульно-постовая служба милиции – 2 099.
ГУБОПиК – 360.
Департамент исполнения наказания – 5 427.
Департамент охраны – 11 505.
Учреждения образования – 729.
Внутренние войска (без учёта военнослужащих срочной службы) – 6 716.
2 091 сотрудников внутренних органов уволились, что немаловажно, в третьем квартале – то есть в период проведения и после предвыборной кампании.
На силовиков все же заводят уголовные дела
Судя по документу, за 9 месяцев 2020 года в отношении 20 сотрудников МВД были заведены уголовные дела. В документе уточняют: «Данный показатель самый низкий за последние 10 лет».
Представители BYPOL пишут: «Низкие показатели свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплён в распоряжении МВД Республики Беларусь от 18.08.2020 №6дсп «О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра»).
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Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам
Автор документа полковник милиции Мазур Александр Фёдорович.
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