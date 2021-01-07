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Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам

07.01.2021 15:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам
Фото с сайта kyky.org
Инициатива BYPOL опубликовала документ с грифом «ДСП». Рассказываем, что стало известно благодаря очередному сливу.

«​Вопреки провозглашённой в МВД кампании по предотвращению утечек служебной информации, в распоряжение BYPOL поступил документ с грифом «ДСП», – пишут сотрудники инициативы.


Автор документа, о котором пойдет речь, – начальник управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковник милиции Мазур Александр Фёдорович.

Слитая бумага из МВД – это аналитический обзор кадрового состояния в МВД за 9 месяцев 2020 года. Благодаря этому документу мы узнали: сколько человек уволились из внутренних органов, сколько прямо сейчас работает в ГУБОПиК, и что всего в Беларуси 46 128 аттестованных сотрудников органов внутренних дел.

Сколько силовиков работают в разных подразделениях и сколько уже уволились



Подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий – 163.

Подразделения уголовного розыска – 2 457.

Подразделения по наркоконтролю и противодействию торговли людьми – 550.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями – 886.

Службы участковых инспекторов милиции – 3 036.

ГАИ – 3 341.

Оперативно-дежурная служба – 1 112.

Патрульно-постовая служба милиции – 2 099.

ГУБОПиК – 360.

Департамент исполнения наказания – 5 427.

Департамент охраны – 11 505.

Учреждения образования – 729.

Внутренние войска (без учёта военнослужащих срочной службы) – 6 716.

2 091 сотрудников внутренних органов уволились, что немаловажно, в третьем квартале – то есть в период проведения и после предвыборной кампании.

На силовиков все же заводят уголовные дела


Судя по документу, за 9 месяцев 2020 года в отношении 20 сотрудников МВД были заведены уголовные дела. В документе уточняют: «Данный показатель самый низкий за последние 10 лет».

Представители BYPOL пишут: «Низкие показатели свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплён в распоряжении МВД Республики Беларусь от 18.08.2020 №6дсп «О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра»).

Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам
 
 
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