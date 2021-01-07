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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До минус 21! Узнали, сколько продержатся лютые морозы в Беларуси Синоптики рассказали, в каких регионах страны будет холоднее всего.

Это случится уже в ближайшие длинные выходные. Снегопады обещают на Рождество Христово, которое православные отмечают 7 января, затем осадки в виде снега продолжатся. Температура воздуха сначала уйдет в легкий минус по всей стране, а резкое похолодание прогнозируется 10 января.Воскресным утром в самой северной области страны - Витебской - ожидается до минус 18 градусов. Днем не намного потеплеет: минус 11-13. А в ночь на понедельник зима устроит новую атаку: до минус 19 градусов. Почти также холодно будет и в Минской области. Но наступление сильных морозов ожидается на день позже: в ночь на понедельник, 11 января, - до минус 13 градусов.А холоднее всего будет на самом востоке Беларуси. В Могилевской области ночью в понедельник обещают до 21 градуса мороза! В других регионах Беларуси - Гомельской, Брестской и Могилевской областях таких лютых морозов не ожидается.И уже днем в понедельник, 11 января, зима умерит свой пыл: морозы ослабнут, снова пойдет снежок. Температура воздуха повысится, но останется на минусовой отметке. Морозы прогнозируют умеренные. Кто знает - возможно, сильный холод и вернется к 19 января, к дате, к которой традиционно ждали сильных «крещенских морозов».