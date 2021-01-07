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«Скоро белорусов обяжут платить за износ дубинок, которыми их бъют и оплачивать проезд в автозаках»

07.01.2021 15:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Скоро белорусов обяжут платить за износ дубинок, которыми их бъют и оплачивать проезд в автозаках»
Павел Усов. Фото: Еврорадио
Это что? Теперь каждый беларус будет платить государству за то что он еще жив и дышит? Да, проигравшая революция, а она проиграла, так как ее прямые и косвенные участники уже готовы откупаться, будет стоить обществу дороже, чем революция которая победила.

По факту, мы оплачиваем собственный террор, оплачиваем работу собственных палачей, а это уже завершающая фаза противостояния. Тот, кто платит уже не верит в победу.

«Родныя арыштаваных у справе «Прэс-клюбу» пералічылі на рахунак Сьледчага камітэту 110 тысяч рублёў. Такім чынам яны кампэнсавалі нібыта нанесеную шкоду. Пра гэта Свабодзе расказала дачка Юліі Слуцкай».


Это мне сильно напоминает историю Эфиопии 70-х годов ХХ века. Тогда тамошний диктатор Менгисту решил утопить страну в крови. Убивали и терроризировали всех недовольных его правлением.

«За пару лет были убиты сотни юношей и девушек, в основном студентов, которых расстреливали по первому подозрению в «контрреволюционной деятельности». Чтобы получить тела детей, родители должны были оплатить стоимость пуль, которыми их дети были убиты».


В Беларуси, как видим, происходит тоже самое. Не только террор, но и унижение, стремление полностью сломить дух противника, заставить его угодить и подчиниться этому сволочному правлению.

Я так понимаю, что скоро белорусов обяжут платить за износ дубинок, которыми их бъют и оплачивать проезд в автозаках. И, как мне кажется, граждане будут согласны платить...
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