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Павел Усов. Фото: Еврорадио

«Родныя арыштаваных у справе «Прэс-клюбу» пералічылі на рахунак Сьледчага камітэту 110 тысяч рублёў. Такім чынам яны кампэнсавалі нібыта нанесеную шкоду. Пра гэта Свабодзе расказала дачка Юліі Слуцкай».

«За пару лет были убиты сотни юношей и девушек, в основном студентов, которых расстреливали по первому подозрению в «контрреволюционной деятельности». Чтобы получить тела детей, родители должны были оплатить стоимость пуль, которыми их дети были убиты».

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Скоро белорусов обяжут платить за износ дубинок, которыми их бъют и оплачивать проезд в автозаках» Тот, кто платит уже не верит в победу.

По факту, мы оплачиваем собственный террор, оплачиваем работу собственных палачей, а это уже завершающая фаза противостояния. Тот, кто платит уже не верит в победу.Это мне сильно напоминает историю Эфиопии 70-х годов ХХ века. Тогда тамошний диктатор Менгисту решил утопить страну в крови. Убивали и терроризировали всех недовольных его правлением.В Беларуси, как видим, происходит тоже самое. Не только террор, но и унижение, стремление полностью сломить дух противника, заставить его угодить и подчиниться этому сволочному правлению.Я так понимаю, что скоро белорусов обяжут платить за износ дубинок, которыми их бъют и оплачивать проезд в автозаках. И, как мне кажется, граждане будут согласны платить...