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Политолог раскрыл сценарий обрушения режима Лукашенко с эффектом домино

07.01.2021 15:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Политолог раскрыл сценарий обрушения режима Лукашенко с эффектом домино
Фото: sg.finance.yahoo.com
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал вопрос ухода из власти Александра Лукашенко. Эксперт считает, что нынешний режим в Беларуси имеет шансы обрушиться с эффектом домино.

Прогнозом относительно дальнейшего развития событий в Беларуси эксперт поделился в своем телеграм-канале.

Дмитрий Болкунец обратил внимание на то, что революционные события делятся на два типа: периферийные и центральные. Во втором случае «раскачка» всех процессов идет со столицы, в первом – с регионов. В случае с Беларусью речь идет о центральном сценарии революционных событий.

По мнению эксперта, попытка оппозиции пойти периферийным способом была бы бессмысленной - «расскачивание» регионов не принесло бы эффекта. Если учитывать, что Беларусь сравнительно небольшая страна и является весьма централизованной в системе управления, то достаточно «нейтрализовать» центр принятия решений – Минск, тогда режим Лукашенко «завалится с эффектом домино», считает Болкунец.

По его словам, именно по этой причине белорусские власти уделяют особое внимание подавлению протестов в столице.
 
Теги: Минск
 
 
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Именно по этой причине белорусские власти уделяют особое внимание подавлению протестов в столице.
 
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