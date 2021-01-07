|
Политолог раскрыл сценарий обрушения режима Лукашенко с эффектом домино
Источник материала: UDF
Фото: sg.finance.yahoo.com
Прогнозом относительно дальнейшего развития событий в Беларуси эксперт поделился в своем телеграм-канале.
Дмитрий Болкунец обратил внимание на то, что революционные события делятся на два типа: периферийные и центральные. Во втором случае «раскачка» всех процессов идет со столицы, в первом – с регионов. В случае с Беларусью речь идет о центральном сценарии революционных событий.
По мнению эксперта, попытка оппозиции пойти периферийным способом была бы бессмысленной - «расскачивание» регионов не принесло бы эффекта. Если учитывать, что Беларусь сравнительно небольшая страна и является весьма централизованной в системе управления, то достаточно «нейтрализовать» центр принятия решений – Минск, тогда режим Лукашенко «завалится с эффектом домино», считает Болкунец.
По его словам, именно по этой причине белорусские власти уделяют особое внимание подавлению протестов в столице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно по этой причине белорусские власти уделяют особое внимание подавлению протестов в столице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)