Источник материала: UDF



Фото: Belsat.eu





Фото: АК / Белсат





Фото: АК / Белсат





Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат





Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Люди уже хотят нанимать охрану». Новая Боровая пережила брутальный хапун, но не сдается «Страшно. Но что, сидеть сейчас по квартирам?» – отвечает вопросом на вопрос Юлия.

Квартал FORrest встречает забором, украшенным бело-красно-белыми ленточками. Попасть во двор без помощи местных жителей или коммунальщиков сложно: калитки чипованные. Но даже они не стали препятствием для неизвестных в штатском, которые во вторник приехали сюда на «охоту».У одного из входов развевается бело-красно-белый флаг. Рядом украшенная елочка и детская площадка, целевая аудитория которой сосредоточена на своих делах. Рядом их родители обсуждают вчерашние события.– Парень, которого забрали, просто заступился за девушку, – рассказывают жильцы. – Ему угрожали пистолетом. Он просто шел с женой и детьми здесь, во дворе. Как нормальный мужик, конечно же, заступился. Жену вообще начали душить. Позднее ее отпустили.Непосредственных свидетелей здесь нет – большинство жителей квартала узнало о задержаниях из чата, так как никаких совместных мероприятий на тот вечер не планировали. Говорят, эти несколько человек вышли на обычную вечернюю прогулку без символики или музыки.– Я в тот момент укладывал детей, и уже потом заглянул в телефон. Люди, у которых окна выходят на другую сторону, вообще ничего не знали, – говорит местный житель Александр.Некоторые вспоминают, что видели серый бус, который словно караулил здесь что-то с утра . На него почти не обратили внимания: квартал, как и вся Новая Боровая, давно стал объектом особого внимания силовиков. А вечером приехали «черные» на автомобиле без каких-либо опознавательных знаков. Именно у них и были неожиданные гости.– До сих пор тоже приходили. Навещали нас даже днем, – рассказывает местная жительница Юлия. – Срезали ленточки, залезали в окна. Это продолжается, они приходят перманентно, но такого мы еще не видели.В полдень силовиков в квартале и окрестностях не видно. Попасть во двор никто не запрещает. Паспортного контроля, как после разгона на площади Перемен, пока нет, но местные жители уже не знают, чего ждать.– Страшно. Но что, сидеть сейчас по квартирам? – отвечает вопросом на вопрос Юлия. – У нас дети, нам надо с ними гулять на улице. Теперь всей Беларуси сидеть дома, что ли? Не понимаю, что там в головах у людей, но если уж в собственный двор нельзя выйти… Не знаю, какими словами это можно описать.Заметить протестную активность в квартале нетрудно. Кроме ленточек и флага есть красные банты, которыми украсили столбики у газона. Их тоже срезали неизвестные, но люди восстановили. В окнах висят несколько бело-красно-белых флагов. За них теперь легко получить сутки.– И к нам приезжают. Срезают ленточки. Ходят с ножами днем. И все это на глазах у детей. Но все восстановили. Нам что, Новый год не отмечать? Дети плачут, кричат. Какие-то ежедневно здесь ходят, перелезают через забор и срезают безобидные ленточки. Как детям еще на это реагировать? Это же новогодние цвета. Весь квартал за это голосовал – решили группой украшать двор к Новому году. И цвета соответствующие. У нас снег белый. Так будем снег пушками высушивать? Уже даже до Деда Мороза дошли.Несмотря на такую атмосферу, в глазах местных жителей не видно страха – только возмущение.– Страх и возмущение есть у всех, но что с этим делать, мы не знаем, – признается Юлия. – Люди уже хотят охрану нанимать. Но какую охрану ты возьмешь, если здесь ничего не действует?– Да никакую, – грустно улыбается ее сосед Александр.***Вечером 5 января в квартал FORrest в Новой Боровой пожаловали неизвестные лица в штатском. Никаких протестных мероприятий во дворе не было. Задержали девушку и мужчину, который попытался за нее заступиться. При этом ему угрожали пистолетом и ударили ногой в грудь. Из Первомайского РУВД он попал в больницу скорой медицинской помощи. Его жена при задержании была рядом – ее повалили и душили, но потом отпустили: вероятно, из-за того, что рядом стоял их ребенок.