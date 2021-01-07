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«Люди уже хотят нанимать охрану». Новая Боровая пережила брутальный хапун, но не сдается
Источник материала: UDF
Фото: Belsat.eu
Квартал FORrest встречает забором, украшенным бело-красно-белыми ленточками. Попасть во двор без помощи местных жителей или коммунальщиков сложно: калитки чипованные. Но даже они не стали препятствием для неизвестных в штатском, которые во вторник приехали сюда на «охоту».
У одного из входов развевается бело-красно-белый флаг. Рядом украшенная елочка и детская площадка, целевая аудитория которой сосредоточена на своих делах. Рядом их родители обсуждают вчерашние события.
– Парень, которого забрали, просто заступился за девушку, – рассказывают жильцы. – Ему угрожали пистолетом. Он просто шел с женой и детьми здесь, во дворе. Как нормальный мужик, конечно же, заступился. Жену вообще начали душить. Позднее ее отпустили.
Фото: АК / Белсат
Непосредственных свидетелей здесь нет – большинство жителей квартала узнало о задержаниях из чата, так как никаких совместных мероприятий на тот вечер не планировали. Говорят, эти несколько человек вышли на обычную вечернюю прогулку без символики или музыки.
– Я в тот момент укладывал детей, и уже потом заглянул в телефон. Люди, у которых окна выходят на другую сторону, вообще ничего не знали, – говорит местный житель Александр.
Фото: АК / Белсат
Некоторые вспоминают, что видели серый бус, который словно караулил здесь что-то с утра . На него почти не обратили внимания: квартал, как и вся Новая Боровая, давно стал объектом особого внимания силовиков. А вечером приехали «черные» на автомобиле без каких-либо опознавательных знаков. Именно у них и были неожиданные гости.
– До сих пор тоже приходили. Навещали нас даже днем, – рассказывает местная жительница Юлия. – Срезали ленточки, залезали в окна. Это продолжается, они приходят перманентно, но такого мы еще не видели.
Фото: АК / Белсат
В полдень силовиков в квартале и окрестностях не видно. Попасть во двор никто не запрещает. Паспортного контроля, как после разгона на площади Перемен, пока нет, но местные жители уже не знают, чего ждать.
– Страшно. Но что, сидеть сейчас по квартирам? – отвечает вопросом на вопрос Юлия. – У нас дети, нам надо с ними гулять на улице. Теперь всей Беларуси сидеть дома, что ли? Не понимаю, что там в головах у людей, но если уж в собственный двор нельзя выйти… Не знаю, какими словами это можно описать.
Фото: АК / Белсат
Заметить протестную активность в квартале нетрудно. Кроме ленточек и флага есть красные банты, которыми украсили столбики у газона. Их тоже срезали неизвестные, но люди восстановили. В окнах висят несколько бело-красно-белых флагов. За них теперь легко получить сутки.
Фото: АК / Белсат
– И к нам приезжают. Срезают ленточки. Ходят с ножами днем. И все это на глазах у детей. Но все восстановили. Нам что, Новый год не отмечать? Дети плачут, кричат. Какие-то ежедневно здесь ходят, перелезают через забор и срезают безобидные ленточки. Как детям еще на это реагировать? Это же новогодние цвета. Весь квартал за это голосовал – решили группой украшать двор к Новому году. И цвета соответствующие. У нас снег белый. Так будем снег пушками высушивать? Уже даже до Деда Мороза дошли.
Фото: АК / Белсат
Несмотря на такую атмосферу, в глазах местных жителей не видно страха – только возмущение.
– Страх и возмущение есть у всех, но что с этим делать, мы не знаем, – признается Юлия. – Люди уже хотят охрану нанимать. Но какую охрану ты возьмешь, если здесь ничего не действует?
– Да никакую, – грустно улыбается ее сосед Александр.
***
Вечером 5 января в квартал FORrest в Новой Боровой пожаловали неизвестные лица в штатском. Никаких протестных мероприятий во дворе не было. Задержали девушку и мужчину, который попытался за нее заступиться. При этом ему угрожали пистолетом и ударили ногой в грудь. Из Первомайского РУВД он попал в больницу скорой медицинской помощи. Его жена при задержании была рядом – ее повалили и душили, но потом отпустили: вероятно, из-за того, что рядом стоял их ребенок.
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«Страшно. Но что, сидеть сейчас по квартирам?» – отвечает вопросом на вопрос Юлия.
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