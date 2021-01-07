«Кучке ходящих по Минску людей надо успокоиться». Лукашенко о штурме Капитолия и акциях протеста (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко при посещении храма по случаю Рождества высказался о событиях минувшей ночи в США: сторонники Дональда Трампа прорвались в Капитолий, в ходе беспорядков погибли четыре человека (одну из жертв застрелила полиция). Слова Лукашенко об этих событиях и не только приводит Telegram-канал «Пул Первого».

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«Кто бы мог подумать, что сегодня в ночь (по нашему времени) будут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо. Плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому нам надо собраться. Нам надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улицам. Еще хуже, когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны этого допустить.

Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы моя президентская жизнь закончилась тем, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка, и не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов», — сказал Лукашенко.