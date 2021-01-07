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Оранжевый уровень опасности: ожидается снегопад и сбои в работе транспорта
07.01.2021 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв – Sputnik. На 8 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Непогода распространится на всю территорию страны и может оказать негативное воздействие на дорожное движение и системы энергоснабжения, предупреждает МЧС.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
В ночь на пятницу и весь день Беларусь окажется в эпицентре непогоды. Прогнозируется, что наиболее обильным осадкам может подвергнуться Минск и Минская область. В южных районах возможен туман, гололед и мокрый снег. Колебания температуры составят от минус 4 до плюс 2 градуса с резкими порывами ветра.
Такие условия могут стать фактором обрыва линий электропередачи. Тяжести снега могут не выдерживать ветви деревьев, кровли и ветхие конструкции. Спасатели рекомендуют избегать поездок на личном транспорте. На дорогах повышенный риск представляют мосты и эстакады.
Родителей просят внимательно следить за играми детей на улице.
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Обильный снегопад с пометкой "оранжевый" уровень опасности накроет Беларусь и будет сопровождаться туманом и гололедом.
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