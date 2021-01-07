Оранжевый уровень опасности: ожидается снегопад и сбои в работе транспорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. На 8 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Непогода распространится на всю территорию страны и может оказать негативное воздействие на дорожное движение и системы энергоснабжения, предупреждает МЧС.

В ночь на пятницу и весь день Беларусь окажется в эпицентре непогоды. Прогнозируется, что наиболее обильным осадкам может подвергнуться Минск и Минская область. В южных районах возможен туман, гололед и мокрый снег. Колебания температуры составят от минус 4 до плюс 2 градуса с резкими порывами ветра.

Такие условия могут стать фактором обрыва линий электропередачи. Тяжести снега могут не выдерживать ветви деревьев, кровли и ветхие конструкции. Спасатели рекомендуют избегать поездок на личном транспорте. На дорогах повышенный риск представляют мосты и эстакады.

Родителей просят внимательно следить за играми детей на улице.