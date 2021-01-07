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Совпадение? Показываем людей, которые узнали себя на полотнах прошлых веков
Источник материала: СТВ
Мало кто не слышал шутки про то, что Киану Ривз вечен. Людей с похожей внешностью находили на картинах 1875 года и даже 1530 года. Однако не все знают о том, что у любого человека могут быть двойники из прошлого.
Пользователь Twitter под ником Artgate2
Фото: twitter.com/jaldous
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Мало кто не слышал шутки про то, что Киану Ривз вечен. Людей с похожей внешностью находили на картинах 1875 года и даже 1530 года. Однако не все знают о том, что у любого...
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