Патриарх Кирилл о белорусском протесте: со стороны власти были случаи неоправданного насилия

Русская православная церковь полностью поддерживает митрополита Вениамина и весь белорусский епископат, которые обратились к народу с призывом прекратить насилие и пойти по пути примирения.



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Такое мнение в рождественском интервью «Россия 1» высказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Это обращение было направлено ко всеми, — напомнил глава РПЦ. — Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы; но и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма».

Он дал «близкой моему сердцу Белоруссии» пастырский совет: «Все вопросы нужно решать мирно, но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям».

По словам владыки, нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе.

«Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения. Дай Бог, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Белоруссии, и пусть по милости Божией стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие братской Белоруссии», — резюмировал патриарх Кирилл.

Минувшей ночью во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения .

Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона.

Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях, четыре из которых объединены в Минскую митрополию.

В стране действуют свыше тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся.

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