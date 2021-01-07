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«Весь этот ад устроили не протестующие, не оппозиция, не внешние факторы и не COVID-19»
Источник материала: Навiны
Ответственный в Национальном антикризисном управлении за экономику и финансы Евгений Бурый обратился к чиновникам, которые приняли готовили закон «Об изменении Налогового кодекса».
«В первый день нового года так называемая власть сделала свой подарок белорусам. Режим ввел новые налоги, повысил налоговые ставки и отменил льготы — в том числе на лекарства и детские товары. Многие чиновники упорно игнорируют требования закона и призывы к их соблюдению. Они намеренно замалчивают негативные последствия изменений для людей и экономики», — отметил представитель НАУ.
По его словам, у них в приоритете «слепое исполнение и подчинение», а поэтому представителей власти, которые разработали и согласовали такие изменения, «можно смело называть антинародной властью».
Бурый напомнил, что в Беларуси 24 министерства, 12 комитетов, шесть концернов, 22 иные госорганизации и 13 высших органов госуправления: «При этом режиме никому не позволено встать на защиту людей. Но мы точно знаем, что среди чиновников есть достойные и честные люди, которые ждут подходящего момента».
Он призвал отозваться тех чиновников, кто высказался против, отказался ставить подпись, дал отрицательное заключение по внесению изменений в Налоговый кодекс.
Всех же причастных к принятию законопроекта «мы установим и сделаем эту информацию публичной».
«Инициируем внесение в санкционные списки каждого, кто причастен к террору и геноциду. Весь этот ад устроили не протестующие, не оппозиция, не внешние факторы и не COVID-19, но и не только Лукашенко. Всем сторонникам режима и нелегитимной власти пора усвоить, что эти налоговые новшества коснутся их самих и их семьи», — сказал Бурый.
Представитель НАУ напомнил гражданам и бизнесу, что принятый с нарушениями закон не имеет юридической силы, его выполнение не является обязанностью: «Однако вас будут принуждать его исполнять. Обращайтесь в инициативу
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Ответственный в Национальном антикризисном управлении за экономику и финансы Евгений Бурый обратился к чиновникам, которые приняли готовили закон «Об изменении...
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