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Тихановская: «За последние месяцы православные верующие регулярно страдали от беззакония»
07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Светлана Тихановская поздравила православных белорусов с Рождеством.
— Сегодня я хочу поздравить с Рождеством белорусских верующих и православных во всём мире. Сейчас оно приходит к нам в непростое время, но ведь в Рождество Христово мы празднуем именно рождение надежды и веры, —
По словам экс-кандидата в президенты, «за последние месяцы православные верующие в Беларуси регулярно страдали от беззакония»:
— Тех, кто выступал против насилия, арестовывали и увольняли. Были и те, кого задержали просто по дороге в церковь в воскресенье, а в Гродно милиция разогнала детский утренник на территории прихода. Сейчас БПЦ угрожают лишением юридического статуса. Но я верю, что следующее Рождество мы встретим в такой Беларуси, где всё это будет невозможно.
Церковь всегда должна оставаться местом, которое вдохновляет, сплачивает и поддерживает людей вне зависимости от их вероисповедания. А молитвы всегда должны говорить о мире и любви, убеждена Тихановская.
— Своей молитвой сегодня вы можете поддержать близких и соратников. В молитве вы можете затронуть всех, кто оказался в больнице или тюрьме лишь за веру в лучшее будущее своей страны. В молитве вы можете поддержать даже тех, чьи поступки не одобряете. Ведь это и есть начало мирного диалога, который так важен для всех нас, — говорится в поздравлении политика.
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Светлана Тихановская поздравила православных белорусов с Рождеством.
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