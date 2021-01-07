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В Беларуси продлеваются меры поддержки пострадавших отраслей и организаций в связи с эпидситуацией

07.01.2021 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продлеваются меры поддержки пострадавших отраслей и организаций в условиях замедления экономической активности в связи с эпидемиологической ситуацией. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Документ вносит изменения в указ № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики». В частности, продлеваются возможность предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки, мораторий на увеличение базовой арендной величины, разрешение на реализацию безрецептурных лекарственных средств в интернете.

На первое полугодие 2021 года перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным во II и III кварталах 2020 года, а также предоставляются новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца 2021 года.

Кроме того, перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, дополнен деятельностью по показу кинофильмов. Организациям предоставлено право по согласованию с собственниками принимать решения о непроведении инвентаризации находящегося на бухгалтерском учете имущества.

Дополнительные права в связи с неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации получили наниматели. Они могут предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции, объявлять простой без ограничения его общей продолжительности в течение календарного года, включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя, а также освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием без сохранения заработной платы на срок до трех календарных дней суммарно в течение срока действия указа.

 
 
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