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Александра Саснович выступит в 1/16 финала теннисного турнира в Абу-Даби

07.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александра Саснович выступит в 1/16 финала теннисного турнира в Абу-Даби

Белорусская теннисистка вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565,5 тысяч долларов, сообщает БЕЛТА.

В своем первом матче турнира Александра Саснович, которая в рейтинге WTA занимает 90 место, со счетом 6:2, 6:3 обыграла венгерскую теннисистку Анну Боднарь.

В следующем раунде турнира белоруска выступит против победительницы поединка между 15-й ракеткой мира Гарбинье Мугуруса и французской теннисисткой Кристиной Младенович (50-й номер в мировом рейтинге).

Фото: Белорусская теннисная федерация

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Белорусская теннисистка вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565,5 тысяч долларов, сообщает БЕЛТА. В своем первом матче турнира Александра...
 
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