Александра Саснович выступит в 1/16 финала теннисного турнира в Абу-Даби

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565,5 тысяч долларов, сообщает БЕЛТА.

В своем первом матче турнира Александра Саснович, которая в рейтинге WTA занимает 90 место, со счетом 6:2, 6:3 обыграла венгерскую теннисистку Анну Боднарь.

В следующем раунде турнира белоруска выступит против победительницы поединка между 15-й ракеткой мира Гарбинье Мугуруса и французской теннисисткой Кристиной Младенович (50-й номер в мировом рейтинге).

Фото: Белорусская теннисная федерация

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