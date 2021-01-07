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Александра Саснович выступит в 1/16 финала теннисного турнира в Абу-Даби
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565,5 тысяч долларов,
В своем первом матче турнира Александра Саснович, которая в рейтинге WTA занимает 90 место, со счетом 6:2, 6:3 обыграла венгерскую теннисистку Анну Боднарь.
В следующем раунде турнира белоруска выступит против победительницы поединка между 15-й ракеткой мира Гарбинье Мугуруса и французской теннисисткой Кристиной Младенович (50-й номер в мировом рейтинге).
Фото: Белорусская теннисная федерация
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Белорусская теннисистка вышла в 1/16 финала турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565,5 тысяч долларов, сообщает БЕЛТА. В своем первом матче турнира Александра...
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