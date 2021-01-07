В Москве четыре человека погибли при пожаре в многоэтажном доме

Источник материала: ОНТ

На западе Москвы (Россия) в квартире многоэтажного дома произошел пожар. В результате инцидента погибли четыре человека. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

Уточняется, что пожар вспыхнул на седьмом этаже 22-этажного жилого дома на Беловежской улице. Четыре человека погибли, еще пятерых удалось спасти.

Пожар ликвидирован.

Фото: РИА «Новости»

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