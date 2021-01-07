На фоне протестов в США курс биткоина впервые превысил 36 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

Криптовалюта подорожала на 7% из-за политического кризиса в США, информирует РБК.

События в Соединенных Штатах Америки стали идеальным фоном для роста стоимости криптовалют по всему миру. Так, курс биткоина на криптобирже Binance обновил свой исторический максимум и составил 36 470 долларов.

Стоимость первой криптовалюты резко возросла на 7%, когда в Вашингтоне началось ожесточенное противостояние протестующих и охраны здания Конгресса США, где конгрессмены должны были утвердить итоги президентских выборов.

Волна роста стоимости биткоина началась еще в сентябре 2020 года с отметки в $9,8 тыс. Свой исторический максимум (2017 года) по стоимости – 20 тысяч долларов – первая криптовалюта обновила 16 декабря, после чего продолжила расти в цене.

Фото: pinterest

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