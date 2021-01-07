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На фоне протестов в США курс биткоина впервые превысил 36 тысяч долларов

07.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На фоне протестов в США курс биткоина впервые превысил 36 тысяч долларов

Криптовалюта подорожала на 7% из-за политического кризиса в США, информирует РБК.

События в Соединенных Штатах Америки стали идеальным фоном для роста стоимости криптовалют по всему миру. Так, курс биткоина на криптобирже Binance обновил свой исторический максимум и составил 36 470 долларов.  

Стоимость первой криптовалюты резко возросла на 7%, когда в Вашингтоне началось ожесточенное противостояние протестующих и охраны здания Конгресса США, где конгрессмены должны были утвердить итоги президентских выборов.

Волна роста стоимости биткоина началась еще в сентябре 2020 года с отметки в $9,8 тыс. Свой исторический максимум (2017 года) по стоимости – 20 тысяч долларов – первая криптовалюта обновила 16 декабря, после чего продолжила расти в цене.

Фото: pinterest

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Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта подорожала на 7% из-за политического кризиса в США, информирует РБК. События в Соединенных Штатах Америки стали идеальным фоном для роста стоимости...
 
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