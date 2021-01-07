За сутки в Барановичах на пожарах погибли три человека

Источник материала: ОНТ

За 6 января жертвами пожаров в Барановичах стали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Около 6:25 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме. Пламя погубило хозяина одной из квартир, а также его сожительницу. Кроме того, огнем оказались повреждены имущество и внутренняя отделка квартиры, закопчены стены и потолок. Причины пожара пока не установлены.

А уже в 20.14 стало известно еще об одном возгорании в жилом доме. Огонь уничтожил кровать, повредил мебель и перекрытие, имущество в двух комнатах, закопчен потолок. Жертвой пожара стал племянник хозяйки дома. Причина инцидента также устанавливается.

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