Twitter заблокировал аккаунт Трампа

Источник материала: ОНТ

Администрация Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа в связи с ситуацией, сложившейся в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс».

Компания Twitter потребовала удалить три твита, нарушающих политику социальной сети.

«В результате беспрецедентной и продолжающейся конфликтной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удаления трех опубликованных сегодня @realDonaldTrump твитов из-за неоднократных и серьезных нарушений нашей политики гражданской честности», – говорится в официальном сообщении Twitter.









После того как твиты будут удалены, аккаунт Трампа разблокируют через 12 часов.





Фото: AP Photo/Evan Vucci

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