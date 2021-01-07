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Twitter заблокировал аккаунт Трампа
Источник материала: ОНТ
Администрация Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа в связи с ситуацией, сложившейся в Вашингтоне,
Компания Twitter потребовала удалить три твита, нарушающих политику социальной сети.
«В результате беспрецедентной и продолжающейся конфликтной ситуации в Вашингтоне, округ Колумбия, мы потребовали удаления трех опубликованных сегодня @realDonaldTrump твитов из-за неоднократных и серьезных нарушений нашей политики гражданской честности», – говорится в официальном сообщении Twitter.
После того как твиты будут удалены, аккаунт Трампа разблокируют через 12 часов.
Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Администрация Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа в связи с ситуацией, сложившейся в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс». Компания Twitter потребовала удалить...
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