|
Арина Соболенко одержала победу на старте теннисного турнира в Абу-Даби
Источник материала: ОНТ
Первая ракетка Беларуси и десятая ракетка мира Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок парного женского теннисного турнира в Абу-Даби,
В 1/32 финала одиночного разряда турнира белорусская спортсменка обыграла в двух сетах словенскую теннисистку Полону Херцог (49-й номер мирового рейтинга) – 7:6 (7:5), 6:2.
Соперницей Арины Соболенко в 1/16 финала станет представительница Австралии Айла Томлянович (68-я ракетка мира).
Сегодня в 1/32 финала также выступит еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович, она сыграет с Анной Боднарь (Венгрия).
Фото: twitter.com/WTA
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси и десятая ракетка мира Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок парного женского теннисного турнира в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)