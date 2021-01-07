Арина Соболенко одержала победу на старте теннисного турнира в Абу-Даби

Источник материала: ОНТ

Первая ракетка Беларуси и десятая ракетка мира Арина Соболенко успешно провела стартовый поединок парного женского теннисного турнира в Абу-Даби, информирует «Прессбол».

В 1/32 финала одиночного разряда турнира белорусская спортсменка обыграла в двух сетах словенскую теннисистку Полону Херцог (49-й номер мирового рейтинга) – 7:6 (7:5), 6:2.

Соперницей Арины Соболенко в 1/16 финала станет представительница Австралии Айла Томлянович (68-я ракетка мира).

Сегодня в 1/32 финала также выступит еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович, она сыграет с Анной Боднарь (Венгрия).

Фото: twitter.com/WTA

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