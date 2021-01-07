СМИ: республиканцы могут поддержать отстранение Трампа от власти после захвата Капитолия

Источник материала: ОНТ

Ряд бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа, а также члены Конгресса от Республиканской партии готовы обсуждать возможный сценарий отстранения главы государства от власти после охвативших накануне столицу беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Axios.

Причиной подобных обсуждений стали опасения того, что нахождение Трампа у власти в оставшиеся до инаугурации Джо Байдена две недели может привести к новым столкновениям и беспорядкам. Кроме того, источники издания в партии сообщают, что её руководство опасается возможных репутационных рисков, которые станут неизбежным последствием углубления противостояния.

Возможность для отстранения Трампа от власти республиканцы видят в процедуре импичмента, а также в задействовании 25-й поправки к Конституции США, допускающей отставку президента США в случае, если её потребуют вице-президент и большинство руководителей органов исполнительной власти. Кроме того, Конгресс может вынести Трампу вотум недоверия, однако это едва ли приведет к существенным результатам.

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