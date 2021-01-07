ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: республиканцы могут поддержать отстранение Трампа от власти после захвата Капитолия

07.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СМИ: республиканцы могут поддержать отстранение Трампа от власти после захвата Капитолия

Ряд бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа, а также члены Конгресса от Республиканской партии готовы обсуждать возможный сценарий отстранения главы государства от власти после охвативших накануне столицу беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Axios.

Причиной подобных обсуждений стали опасения того, что нахождение Трампа у власти в оставшиеся до инаугурации Джо Байдена две недели может привести к новым столкновениям и беспорядкам. Кроме того, источники издания в партии сообщают, что её руководство опасается возможных репутационных рисков, которые станут неизбежным последствием углубления противостояния.

Возможность для отстранения Трампа от власти республиканцы видят в процедуре импичмента, а также в задействовании 25-й поправки к Конституции США, допускающей отставку президента США в случае, если её потребуют вице-президент и большинство руководителей органов исполнительной власти. Кроме того, Конгресс может вынести Трампу вотум недоверия, однако это едва ли приведет к существенным результатам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ряд бывших и действующих сотрудников администрации Дональда Трампа, а также члены Конгресса от Республиканской партии готовы обсуждать возможный сценарий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка ў царкве распавёў пра каронавірус, сваю палітыку і правёў паралелі з падзеямі ў ЗША з Беларуссю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by