|
Депутатов Мингорсовета, осудивших насилие, не взяли на Всебелорусское собрание
Источник материала: UDF
Ольга Тесакова / minsknews.by
Как пишет ТГ-канал «Честные люди», два человека, которые не попали в этот список, — Ольга Тесакова и Павел Бочарников.
Тесакова выходила на воскресные марши с плакатом «Депутаты против насилия» и обращалась к своим избирателям с просьбой досрочно отозвать ее из депутатского кресла.
Бизнесмен Бочарников предлагал, чтобы Мингорсовет осудил жестокие действия и насилие силовиков на улицах столицы, а также разрешил массовые акции протеста.
Это игнорирование «неправильных» депутатов особенно выразительно выглядит на фоне властных призывов «перевернуть страницу».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом сами власти призывают белорусов «перевернуть страницу».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)