Источник материала: UDF



Ольга Тесакова / minsknews.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутатов Мингорсовета, осудивших насилие, не взяли на Всебелорусское собрание При этом сами власти призывают белорусов «перевернуть страницу».

Как пишет ТГ-канал «Честные люди», два человека, которые не попали в этот список, —Тесакова выходила на воскресные марши с плакатом «Депутаты против насилия» и обращалась к своим избирателям с просьбой досрочно отозвать ее из депутатского кресла.Бизнесмен Бочарников предлагал, чтобы Мингорсовет осудил жестокие действия и насилие силовиков на улицах столицы, а также разрешил массовые акции протеста.Это игнорирование «неправильных» депутатов особенно выразительно выглядит на фоне властных призывов «перевернуть страницу».