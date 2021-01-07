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Депутатов Мингорсовета, осудивших насилие, не взяли на Всебелорусское собрание

07.01.2021 16:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Депутатов Мингорсовета, осудивших насилие, не взяли на Всебелорусское собрание
Ольга Тесакова / minsknews.by
Делегатами на Всебелорусское народное собрание стали 55 из 57 депутатов Мингорсовета.

Как пишет ТГ-канал «Честные люди», два человека, которые не попали в этот список, — Ольга Тесакова и Павел Бочарников.

Тесакова выходила на воскресные марши с плакатом «Депутаты против насилия» и обращалась к своим избирателям с просьбой досрочно отозвать ее из депутатского кресла.

Бизнесмен Бочарников предлагал, чтобы Мингорсовет осудил жестокие действия и насилие силовиков на улицах столицы, а также разрешил массовые акции протеста.

Это игнорирование «неправильных» депутатов особенно выразительно выглядит на фоне властных призывов «перевернуть страницу».
 
 
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При этом сами власти призывают белорусов «перевернуть страницу».
 
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