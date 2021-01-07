﻿ Морозы наступают. Насколько холодно будет в Беларуси на больших выходных?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Морозы наступают. Насколько холодно будет в Беларуси на больших выходных?

07.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На больших выходных в Беларуси ожидается холодная и снежная погода.

Как сообщает Белгидромет, 8 января в республике будет облачно. На большей части территории страны ожидается сильный снегопад, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Только в Брестской области вероятность осадков не превышает 10-15%.

Местами прогнозируются слабый туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный и северо-западный 4-9 м/с, в Гомельской области возможны порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1… +1°C, по северу – до -3°C. В светлое время суток температура воздуха существенно не изменится – -1… +2°C.  

9 января будет преобладать облачная погода. Временами осадки, в основном снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-западный и северный умеренный. Ночью похолодает до 0… -6°С, на северных территориях – до -8°С, днём будет теплее: от -6°С по северу до +1°С по югу страны.  

10 января в Беларуси прогнозируются снег и мокрый снег, в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. В тёмное время суток воздух остынет до -4… -11°C, по югу будет немного теплее – -1… -3°C. Днём столбик термометра покажет -1… -8°C.  

Кстати, недавно климатолог рассказал, какую зиму ожидать в Беларуси в 2021 году. Насколько она будет теплее или холоднее нормы – читайте здесь.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На больших выходных в Беларуси ожидается холодная и снежная погода. Как сообщает Белгидромет, 8 января в республике будет облачно. На большей...
 
Новости дня
Новости разные
 
500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by